Jovem de 23 anos desaparece no Rio Coxim

Priscilla Porangaba, com informações do Coxim Agora

Militares do Corpo de Bombeiros fazem buscas por um jovem de 23 anos, não identificado, que desapareceu nas águas do Rio Coxim na tarde desse domingo (1°).

Segundo informações do Coxim Agora, o caso ocorreu no distrito de São Ramão, distante a 8 quilômetros de Coxim.

Segundo informações do site, o rapaz, natural da cidade de Naviraí, estava tomando banho no rio com amigos quando desapareceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e começou as buscas, mas ela foi interrompida ao anoitecer.

Nesta manhã de segunda-feira (2), os militares retornaram ao local e continuam procurando o jovem.





