Jovem de 23 anos é acusado de estuprar menina de 11 anos e alega relacionamento

Priscilla Porangaba, com informações do BNews

Um homem, de 23 anos, foi preso por Policiais Militares (PM) acusado de estuprar uma criança, de 11 anos, nessa quarta-feira (5) na Bahia.

Os PMs foram acionados para atender uma ocorrência no bairro Planalto I, e encontraram ele com a criança. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia para serem tomadas as providencias legais, conforme apurado pelo portal Sul Bahia News.

O Conselho Tutelar também foi acionado por se tratar de uma menina de apenas 11 anos. Em depoimento, o homem contou que trabalha como vaqueiro e domador de animais, e teria conhecido a garota pelo Facebook. O homem disse ainda, que a menina contou ter 14 anos e que não era mais virgem.



Ainda para a polícia, o vaqueiro disse que eles começaram a se relacionar, inclusive na casa da irmã e da mãe da garota. Ele alega ter ficado com a menina na casa da mãe da vítima, e retornou para a sua casa, quando foi preso.



Após ser ouvido, ele foi indiciado por estupro de vulnerável. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas.

Deixe seu Comentário

Leia Também