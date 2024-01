Jovem de 25 anos morre após pneu de caminhonete estourar na BR-060

O jovem Murilo Santana de Araújo, de 25 anos, morreu após o pneu da caminhonete que ele conduzia estourar no km-467 da BR-060, em Dois Irmãos do Buriti, durante a madrugada deste sábado (27).

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz era motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 da empresa em que trabalha. Ele e um colega de serviço, estavam levando uma moto e outros maquinários na caçamba do veículo.

Uma testemunha que passava pelo local, viu o acidente e acionou o socorro e a dona da empresa, proprietária da caminhonete. O passageiro chegou a ser socorrido em estado grave, sendo levado para o Hospital da cidade de Sidrolândia.

Durante investigação no local, as equipes da Polícia Civil, Perícia Técnica e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), encontraram marcas no asfalto que indicaram que um dos pneus da caminhonete havia estourado, causando o acidente.

Apesar disso, não a dinâmica do ocorrido não foi informada no registro policial. Sabe-se apenas que a caminhonete estava tombada às margens da rodovia.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti.

