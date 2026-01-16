Jovem de Ponta Porã é assassinado na frente da própria casa na fronteira com Paraguai

O jovem Rodrigo Cristaldo Pereira, de 23 anos, natural de Ponta Porã, foi assassinado a tiros enquanto estava na frente da própria residência, na noite desta quinta-feira, dia 15. O caso aconteceu no bairro Obrero, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

O brasileiro estava na frente do imóvel, quando foi surpreendido pela presença de um suspeito em uma motocicleta, que efetuou os disparos.

Segundo o site Ponta Porã News, mesmo ferido, Rodrigo correu para dentro da casa e tentou se refugiar até a chegada do socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sala do imóvel.

Até o momento, não há informações a respeito do suspeito, nem qual teria sido a motivação para o crime cometido.

A Polícia Nacional do Paraguai e peritos do Departamento de Homicídios estiveram realizando o trabalho de praxe.

