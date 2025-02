Jovem deixa o namorado dormir em casa e é ameaçada de morte pelo irmão em MS

Uma jovem, de 24 anos, foi ameaçada e agredida fisicamente pelo irmão, de 19 anos, após ele não gostar que o cunhado dormiu com a vítima. O caso aconteceu na madrugada de sábado (15), no Bairro São Bento, em Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que levou seu namorado para dormir no imóvel. Após saída do rapaz, ainda durante a madrugada, o irmão da jovem ficou irritado e passou a enviar mensagens ofensivas à irmã.

Ele então saiu de seu quarto e passou a agredir a mulher com socos no rosto. Não bastante, ele pegou um canivete avançou contra ela, que conseguiu se defender e correr para o quarto, onde se trancou antes de acionar a Polícia Militar.

O autor foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também