Jovem denuncia instrutor de autoescola por importunação sexual em Campo Grande

Jovem, de 22 anos, procurou a delegacia durante o sábado (13) para denunciar o instrutor de uma autoescola, em Campo Grande, por importunação sexual durante uma aula prática.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem explicou que estava realizando a aula, quando o instrutor perguntou se a aluna tinha alguma tatuagem.
Ainda puxando o assunto, o suspeito relatou que outra aluna teria uma tatuagem entre os seios e que não sabia como um tatuador conseguia fazer uma tatuagem em partes íntimas "e não abusar da mulher".
O assunto, porém, causou constrangimento na aluna, que ainda relatou na delegacia, que o instrutor disse que a aluna tinha um perfume bom e um cabelo bonito, indicando que daria "preferência" a ela por ser bonita.
O caso foi registrado como importunação sexual.Reportar Erro