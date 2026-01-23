Jovem denuncia padrasto por estupros cometidos por vários anos em Dourados

Jovem, que não teve a identificação revelada, denunciou o padrasto na noite desta quinta-feira, dia 22, após uma série de estupros cometidos por vários anos, na cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ela contou as autoridades que morava com a mãe e o padrasto desde os oito anos, mas quando ela completou os dez anos, que o suspeito passou a cometer os atos libidinosos contra ela.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima contou que o padrasto tentou passar a mão nas partes íntimas dela e como impedia tais atos, ele segurava a mão dela para que acariciasse o órgão genital. Na delegacia, ela disse que esses atos se estenderam por anos.

Há quatro anos, a jovem começou a namorar e nesse ponto, ameaçou denunciar o padrasto, que recuou e não cometeu mais nenhum tipo de abuso. Porém, ele se tornou extremamente ciumento e possessivo. Diante disso, ela decidiu contar para a mãe sobre os episódios, mas foi ignorada e a genitora não acreditou nas versões dela.

O tempo passou e com um novo namorado, com quem está há sete meses, ela tomou coragem e denunciou o caso, passando a morar com o pai e a madrasta. Ela pediu medida protetiva contra o padrasto e contra mãe - essa em especial por ter ciência dos fatos e não denunciar.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como estupro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também