Polícia

Jovem denuncia 'tio' que a agarrou e tentou beijá-la a força em Sidrolândia

Namorado soube do caso e convenceu ela a procurar a polícia para apresentar a situação

15 dezembro 2025 - 13h38Luiz Vinicius
Delegacia de Polícia Civil de SidrolândiaDelegacia de Polícia Civil de Sidrolândia   (Divulgação/PCMS)
Dr Canela

Jovem, de 19 anos, procurou a delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia para denunciar uma importunação sexual, que sofreu do 'tio', de 38 anos, que tentou beijá-la a força. O caso aconteceu durante o sábado, dia 13, mas foi registrado somente no domingo, dia 14.

O namorado da vítima soube do caso e convenceu a jovem a levar adiante a denúncia. Ela contou ainda que foi agarrada pelo homem, sem seu consentimento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a jovem foi até a casa da tia, no bairro Vila Terere, devolver uma chapinha, quando se deparou com o suspeito na residência - ele é casado com a tia da vítima.

Em determinado momento, a vítima foi surpreendida pela atitude do homem agarrá-la e tentar beijá-la a força, mas ela conseguiu se desvencilhar e sair da residência. No momento do ataque, a tia dela não estava em casa.

O caso foi registrado como importunação sexual.

