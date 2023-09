Jovem denuncia vizinho que fica tentando vê-la nua dentro de condomínio no Carioca

Uma jovem, de 26 anos, procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, para denunciar a importunação sexual que vem sendo feita por um morador do condomínio dela, localizado no Jardim Carioca.

Conforme o registro policial, o autor, que também mora no residencial, tem o costume de passar pela janela do quarto da vítima na intenção de ver ela sem roupa, tirando totalmente a sua liberdade.

O segurança do condomínio chegou até a comentar, que o homem relatou já ter visto a jovem sem roupa em outras ocasiões. Cansada da situação, a vítima decidiu reclamar para a mãe do autor, mas a mulher defendeu o seu filho dizendo que era implicância dos moradores.

Na noite de ontem, o autor colocou um sofá velho próximo a janela da mãe da vitima, ateando fogo no móvel. A situação acabou causando um transtorno no local. Por conta das recorrentes desavenças com o rapaz e sua família, a jovem manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do autor.

O caso foi registrado como importunação sexual.

