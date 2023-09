Jovem desaparece ao parar em rio para lavar os pés

Na última sexta-feira (1º), um jovem de 26 anos, identificado como Eduardo, desapareceu no rio Correntes, em Sonora, município a 347 km de Campo Grande.

De acordo com as informações, ele estava viajando com amigos, com destino a Cascavel, no Paraná, quando decidiram parar para apreciar o rio Correntes, que fica na divisa de Sonora com MT. Eduardo foi molhar os pés e tirar uma foto e não foi mais visto pelos acompanhantes.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Coxim, que está cuidando do caso, neste momento há três militares e dois mergulhadores em buscas do rapaz.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Sonora como desaparecimento de pessoa.



