Jovem descobre que irmã foi estuprada pelo ex-marido da avó e 'se vinga' na Capital

Homem, de 47 anos, foi esfaqueado na nuca e nas mãos pela neta de seu ex-companheira durante a noite de quarta-feira (23), na rua Itapeva, região do Jardim Aeroporto. A autora acusava a vítima de ter estuprado sua irmã mais nova.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer no endereço, afim de averiguar um caso de possível estupro. Ao chegar no local, encontraram a jovem, de 19 anos, com uma faca nas mãos. Ela soltou o objeto quando foi solicitado pelas autoridades.

Durante conversa com os militares, a mulher relatou que teria ido até a residência da vítima após sua irmã mais nova ter relatado que havia sido estuprada pelo homem há cerca de 4 anos. Na época, ele ainda estaria ‘casado’ com a avó delas.

No momento de raiva, ela pediu para que o namorado a levasse até o local para tirar satisfações com o homem. Os dois chegaram a conversar e, de acordo com a jovem, ele teria confessado o crime, a deixando enfurecida.

Por conta disso, pegou a faca que estava carregando, acertando alguns golpes nas mãos, braços e na nuca da vítima. Ainda para a polícia, a jovem informou que o namorado levou um amortecedor de moto, que foi usado para danificar o carro que estava na residência, quebrando vidros da lateral direita, para-brisas da frente, faróis, amassando capô, causando vários riscos no veículo.

Apesar das acusações, o homem negou os fatos narrados pela autora. Ele chegou a comentar que não sabe porque a mulher foi até sua casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros a vítima, fazendo os devidos curativos.

O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registado como lesão corporal dolosa.

