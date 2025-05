Jovem diz levar tapa no rosto de policial ao ajudar irmão no Noroeste

Jovem, de 20 anos, procurou a delegacia na noite desta quarta-feira (21) para relatar que teria sido agredida por um policial militar, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Tudo teria acontecido enquanto o irmão era alvo de abordagem.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher recebeu uma mensagem do irmão, no qual ele pedia por ajuda. Ao chegar na rua Corinto, a jovem percebeu que o familiar estava sendo abordado por uma equipe da Polícia Militar e tentou conversar com o irmão.

No entanto, um policial teria a empurrado e dito que ela não falaria nada. Ela novamente tentou conversar com o familiar, mas teria sido empurrada outra vez e disse para o militar não a empurrar, pois "ele não tinha direito".

Ao tentar falar com o irmão pela terceira vez, a mulher alega que foi agredida com um soco na boca desferido pelo policial. Algumas pessoas que estavam próximas tentaram amenizar a situação.

A mulher não conseguiu anotar o nome do militar, mas conseguiu entregar alguns outros na delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também