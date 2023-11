Jovem diz que matou homem após ele ter tirado sarro dele e dos amigos na Capital

Saiba Mais Polícia Homem é espancado com barra de ferro até a morte no centro de Campo Grande

Alex Junior Moreira Salazar, de 21 anos, foi preso em flagrante pelo crime de homicídio cometido contra Antônio Marcos Vilela, de 48 anos, na noite desta quinta-feira (23), em frente ao Centro Pop, na rua Joel Dibo, na região central de Campo Grande.

Após ser encontrado pela Guarda Civil Metropolitana, ele afirmou que esteve envolvido na ação após a vítima ter tirado sarro dele e de seus colegas. Dessa forma, na companhia de outra pessoa, que seria sua companheira, agrediram Vilela com barra de ferro.

Devido as fortes agressões, a vítima teve exposição de massa encefálica no local e mesmo com o acionamento do Corpo de Bombeiros, nada foi possível para reverter o quadro e o óbito foi constatado.

Marcas de sangue na parede e no chão mostram a tamanha violência nos golpes.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local, dando continuidade aos procedimentos cabíveis e a liberação do corpo.

