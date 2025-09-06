Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe

Um jovem, de 29 anos, foi extorquido ao tentar contratar um encontro com uma garota de programa em Campo Grande. O morador do Bairro Nova Lima procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro durante a noite de sexta-feira (5) para registrar o caso.

Conforme o registro policial, ele procurou as autoridades dizendo que entrou em site atrás de uma mulher e que chegou a conversar com uma delas, questionando a respeito dos valores cobrados. No entanto, acabou desistindo do programa.

Horas depois, ele passou a receber ligações e mensagens de um número do estado do Mato Grosso, com teor de ameaças, onde uma pessoa dizia ser do PCC (Primerio Comando da Capital).

Durante a conversa, o faccionado teria dito: “Você ocupou o tempo da garota e tem que pagar, se não pagar vou cortar suas pernas, seus braços e vai ser julgado pelo tribunal”. Com medo, a vítima fez o primeiro pix no valor de R$ 450.

Acreditando que tudo havia acabado, ele continuou a ser ameaçado pelas redes sociais, onde a pessoa dizia que agora o rapaz deveria pagar ao comando para não morrer. Desta vez, o suspeito ameaçou afirmando que iria atrás dos familiares da vítima, chegando a encaminhar prints e fotos dos endereços do jovem.

Muito assustado, ele fez mais duas transferências, sendo uma de R$ 1 mil e outra no valor de R$ 2,2 mil. Horas depois, ao conversar com os familiares, ele descobriu que havia sido vítima de um golpe e resolveu procurar a delegacia para registrar o caso.

Diante da situação, os fatos foram registrados e serão investigados.

