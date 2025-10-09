Menu
Polícia

Jovem é acusada de furtar celular e leva facada da 'amiga' no Caiobá

A suspeita chegou a fugir, mas foi localizada pela Polícia Militar e presa momentos depois

09 outubro 2025 - 15h43Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

Jovem, de 29 anos, foi esfaqueada ‘do nada’ pela amiga durante uma briga ocorrida na noite de quarta-feira (8), em uma área de invasão localizada na Rua da Gratidão, região do Bairro Caiobá, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima com vários ferimentos pelo corpo.

Ela então explicou que estava com a amiga, quando em determinado momento, passou a ser acusada de furtar seu celular. Irritada, a suspeita pegou uma faca e passou a golpear a mulher. Com medo, ela saiu correndo e se escondeu na casa de uma vizinha, que ligou para PM. A jovem teve ferimentos nos braços, pernas, abdômen, cotovelo direito e na mão esquerda.

Durante diligências pela região, a suspeita foi localizada pelos militares. Ao ser questionada, ela afirmou ter realmente agredido a vítima. Ela então acabou sendo presa em flagrante.

A jovem precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde passou pelo médico.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

