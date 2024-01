Jovem é agredida com golpes de chave de roda na cabeça em Campo Grande

Jovem, de 26 anos, foi agredida com golpes de chave de roda na cabeça durante uma briga generalizada em uma borracharia localizada na Avenida Souto Maior, bairro Tijuca, em Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1°).

Segundo o registro policial, ela estava bebendo com amigos quando um grupo de quatro pessoas chegou em frente a borracharia, já brigando. Em determinado momento, eles abriram o portão do estabelecimento, dando início a uma discussão com as pessoas já presentes no local.

Uma das pessoas, sendo uma mulher não identificada, pegou uma chave de roda que estava na borracharia, de aproximadamente 30 centímetros, e começou a bater na cabeça da vítima até ela cair, completamente desorientada. Os golpes atingiram a parte de trás da cabeça da jovem.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados pra atender a ocorrência. Todos os presentes estavam com sinais de embriaguez. A vítima foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde iria receber atendimento médico adequado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

