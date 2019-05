Jovem é agredida por ex-marido que não aceitou fim de relacionamento

A jovem Kátia Barbosa da Silva de 18 anos, foi agredida com socos, chutes e socos no abdômen em Ponta Porã, distante 346 km de Campo Grande, nesse sábado (4).

O suspeito do crime é o ex-marido da vítima, Wagner Salinas Morato, de 28 anos, que não teria aceitado o fim do relacionamento.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Kátia estava na casa de uma amiga se arrumando para ir em uma festa. Wagner chegou no local alterado e começou a agredir a jovem.

Após as agressões, o suspeito fugiu e ainda não foi encontrado. A vítima foi encaminhada para o hospital com vários ferimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

