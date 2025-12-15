Menu
Menu Busca segunda, 15 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Polícia

Jovem é agredido a vassouradas pela irmã durante briga em Dourados

A vítima precisou ser socorridas enquanto a soleira acabou sendo presa em flagrante

15 dezembro 2025 - 16h11Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Uma jovem, de 25 anos, precisou ser socorridas após levar vassouradas da irmã durante uma briga no Bairro Vila Santa Catarina, localizada em Dourados. A confusão aconteceu na manhã de domingo (14). 

Conforme o registro policial, a vítima contou que estava dormindo em casa quando a irmã chegou gritando, a acordando na hora. Por conta disso, as duas começaram a brigar. 

Enquanto reclamava dos barulhos altos da irmã, a suspeita foi até o banheiro e se armou com uma vassoura, passando a desferir golpes na vítima e quebrar objetos na casa. 

Por conta disso, a jovem ficou com várias lesões pelo corpo, sendo socorrida e levada para uma unidade de saúde. A autora das agressões foi presa em flagrante e levada para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os fatos foram registrados.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Idoso fica grandemente ferido só bater bicicleta em moto em Nova Andradina
Corpo é encontrado boiando no Rio Paraguai, em Corumbá
Polícia
Corpo é encontrado boiando no Rio Paraguai, em Corumbá
Colchão no chão era o local de dormir do funcionário
Polícia
Família denuncia descaso de suinicultura com funcionário que morreu em alojamento na Capital
O caso aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Homem é encontrado morto em quitinete de Nova Andradina
Em situação de trabalho escravo, trabalhadores eram mantidos em curral de fazenda em MS
Polícia
Em situação de trabalho escravo, trabalhadores eram mantidos em curral de fazenda em MS
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Policial ambiental salva família após barco afundar no Rio Paraná, em MS
Aline e Marcelo chegaram a ficar casados por 12 anos
Polícia
Morta pelo marido, Aline havia retomado relacionamento há um mês em Ribas
Facão
Polícia
Adolescente é socorrido após ser golpeado várias vezes com facão em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Jovem denuncia 'tio' que a agarrou e tentou beijá-la a força em Sidrolândia
Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí