Jovem é agredido a vassouradas pela irmã durante briga em Dourados

Uma jovem, de 25 anos, precisou ser socorridas após levar vassouradas da irmã durante uma briga no Bairro Vila Santa Catarina, localizada em Dourados. A confusão aconteceu na manhã de domingo (14).

Conforme o registro policial, a vítima contou que estava dormindo em casa quando a irmã chegou gritando, a acordando na hora. Por conta disso, as duas começaram a brigar.

Enquanto reclamava dos barulhos altos da irmã, a suspeita foi até o banheiro e se armou com uma vassoura, passando a desferir golpes na vítima e quebrar objetos na casa.

Por conta disso, a jovem ficou com várias lesões pelo corpo, sendo socorrida e levada para uma unidade de saúde. A autora das agressões foi presa em flagrante e levada para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os fatos foram registrados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também