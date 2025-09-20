Jovem é agredido ao tentar separar briga em bar do Centro de Campo Grande

Jovem, de 20 anos, foi agredido ao tentar separar uma briga nas intermediações de um bar localizado na Rua General Melo, região central de Campo Grande. A confusão aconteceu na madrugada deste sábado (20).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa, onde uma vítima de lesão corporal havia dado entrada por volta das 4h38.

Ao chegar no endereço indicado, encontrou o rapaz na área verde da unidade de saúde. Ele então detalhou que estava no bar, quando avistou uma briga envolvendo um de seus amigos.

Na tentativa de separar a confusão, ele foi agredido por um grupo de pessoas desconhecidas. Por conta disso, teve um ferimento leve na cabeça e estava aguardando no hospital para realizar exames médicos mais detalhados.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

