Polícia

Jovem é agredido ao tentar separar briga em bar do Centro de Campo Grande

Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado

20 setembro 2025 - 09h31Brenda Assis

Jovem, de 20 anos, foi agredido ao tentar separar uma briga nas intermediações de um bar localizado na Rua General Melo, região central de Campo Grande. A confusão aconteceu na madrugada deste sábado (20).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa, onde uma vítima de lesão corporal havia dado entrada por volta das 4h38.

Ao chegar no endereço indicado, encontrou o rapaz na área verde da unidade de saúde. Ele então detalhou que estava no bar, quando avistou uma briga envolvendo um de seus amigos.

Na tentativa de separar a confusão, ele foi agredido por um grupo de pessoas desconhecidas. Por conta disso, teve um ferimento leve na cabeça e estava aguardando no hospital para realizar exames médicos mais detalhados.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

