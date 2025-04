Jovem é agredido com barra de ferro e pedradas em boca de fumo no Jardim Aeroporto

Uma confusão em frente a uma casa, que funciona como boca de fumo, acabou com um homem de 26 anos agredido com golpes de barra de ferro e tijoladas na noite de ontem (11), na rua Rio Galheiro, região do Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo a ocorrência, registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, a Polícia Militar foi acionada no local para atender o relato de um homem armado, porém ao chegarem na residência, a vítima atendeu os militares e contou que foi agredido com pedras, uma barra de ferro e tijolos de construção, entre outros objetos que não soube detalhar.

O jovem teria saído de casa por alguns momentos e ao retornar deu de cara com o autor, Elivelton, 23 anos, sua mãe, Florinda de 43 anos e a esposa do autor, que o agrediram brutalmente.

O homem apresentava vários cortes na cabeça, escoriações e muito sangramento não sendo possível identificar outros ferimentos e acabou sendo socorrido e levado para a Santa Casa.

Outros vizinhos informaram a Polícia Militar que os autores saíram em motocicletas enquanto faziam ameaças, mas não sabiam informar para onde foram. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

