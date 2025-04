Jovem é agredido com golpes de facão no rosto durante briga com o cunhado em Dourados

Eliton Rodrigues, de 25 anos, foi socorrido em estado grave após ser atingido por golpes de facão no rosto durante a noite de sábado (19), na Aldeia Bororó, localizada na zona rural da cidade de Dourados.

Conforme as informações divulgadas pelo site Dourados News, testemunhas contaram que a vítima estava em casa quando teve uma briga com o cunhado. Em determinado momento, o autor pegou um facão e desferiu dois golpes no rosto de Eliton.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo e encaminhando o rapaz para o Hospital da Vida.

Enquanto isso, o autor fugiu do local e está sendo procurado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, que fez rondas pela região, mas não o localizou. Até o momento, não há informações sobre o motivo exato da briga que levou ao ataque, mas a situação está sendo apurada.

