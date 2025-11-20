Menu
Jovem é agredido 'do nada' em balada de Campo Grande

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para UPA Leblon, onde recebeu atendimento médico

20 novembro 2025 - 12h51Brenda Assis
Jovem foi atendido pelo Corpo de BombeirosJovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros   (Luiz Vinicius)

Um rapaz, de 23 anos, foi agredido em uma balada localizada na Rua Mestre Estanislau Panattier, região do bairro Jardim Monumento, em Campo Grande. A briga aconteceu na madrugada desta quinta-feira (20).

Conforme o boletim de ocorrência, ele foi até o local após receber um link através das redes sociais. Ao chegar, foi chamado por dois rapazes. 

Por motivos ainda não esclarecidos, eles entraram em vias de fato, causando lesões no braço e na orelha da vítima. Após a briga, a Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar encontrou apenas o jovem no local. 

O Corpo de Bombeiros também foi chamado para atender o caso, socorrendo e encaminhando o rapaz para a UPA Leblon, para passar por atendimento médico especializado. 

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

