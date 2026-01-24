Jovem é agredido enqunto usava drogas com amigos em Maracaju

Um homem de 25 anos ficou ferido após ser vítima de agressão física na manhã deste sábado (24), no bairro Jardim Ingá, em Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 6h, após uma moradora informar que um homem, bastante machucado e sangrando, havia entrado no quintal de sua residência, localizada na região da Zebulândia. A solicitante também relatou que outras pessoas batiam no portão à procura de um indivíduo que estaria escondido nas proximidades.

No local, a guarnição encontrou um homem que tentou fugir ao perceber a chegada da viatura, correndo por um corredor da residência em direção à rua, onde foi abordado. Ele apresentava sangue espalhado pelo corpo, roupas rasgadas e sinais de exaltação.

Durante a abordagem, o homem relatou que havia sido agredido por alguns “companheiros” e que se escondeu com medo de ser morto. Ele afirmou não saber a identidade dos autores das agressões nem o destino tomado por eles após o ocorrido. Segundo o próprio relato, o desentendimento teria começado durante a madrugada, enquanto todos faziam uso de substâncias entorpecentes.

Os policiais constataram sangramento na região da boca e da cabeça, além de diversas manchas de sangue pelo corpo da vítima. Diante da situação, foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar, que realizou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Soriano Corrêa da Silva, em Maracaju, para receber atendimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também