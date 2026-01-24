Menu
Polícia

Jovem é agredido enqunto usava drogas com amigos em Maracaju

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da cidade

24 janeiro 2026 - 14h32Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Reprodução/JP News)

Um homem de 25 anos ficou ferido após ser vítima de agressão física na manhã deste sábado (24), no bairro Jardim Ingá, em Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 6h, após uma moradora informar que um homem, bastante machucado e sangrando, havia entrado no quintal de sua residência, localizada na região da Zebulândia. A solicitante também relatou que outras pessoas batiam no portão à procura de um indivíduo que estaria escondido nas proximidades.

No local, a guarnição encontrou um homem que tentou fugir ao perceber a chegada da viatura, correndo por um corredor da residência em direção à rua, onde foi abordado. Ele apresentava sangue espalhado pelo corpo, roupas rasgadas e sinais de exaltação.

Durante a abordagem, o homem relatou que havia sido agredido por alguns “companheiros” e que se escondeu com medo de ser morto. Ele afirmou não saber a identidade dos autores das agressões nem o destino tomado por eles após o ocorrido. Segundo o próprio relato, o desentendimento teria começado durante a madrugada, enquanto todos faziam uso de substâncias entorpecentes.

Os policiais constataram sangramento na região da boca e da cabeça, além de diversas manchas de sangue pelo corpo da vítima. Diante da situação, foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar, que realizou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Soriano Corrêa da Silva, em Maracaju, para receber atendimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.

