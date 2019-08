Jovem é alvejado após apontar arma para a Guarda Municipal

Sarah Chaves, com informações do Dourados Agora

Marcos Antonio Ferraz Lopes Filho, 17 anos, foi morto a tiros após apontar uma arma contra a Guarda Municipal de Dourados, na madrugada deste sábado (10). De acordo com informações o jovem estava em um carro, provocou um acidente e ao perceber a chegada das autoridades atirou contra os policiais, que revidaram o ataque.

De acordo com informações, a guarda estava em rondas e recebeu uma denúncia que havia dois jovens armados, em um veículo, próximo a uma distribuidora no Joaquim Teixeira Alves, eles foram até o local e o motorista tentou fugir e bateu no meio-fio e logo em seguida em uma moto.

Os jovens ficaram dando cavalo de pau, enquanto a condutora da moto estava ferida. A GM tentou intervir quando um dos passageiros do carro sacou uma arma e tentou atirar contra a guarda municipal, porém os policiais revidaram acertando um tiro em Marcos que veio a óbito.

Um menor de idade e uma outra pessoa de 21 anos que estavam juntos, foram encaminhadas para a delegacia.

