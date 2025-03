Jovem Ã© alvo de ataques homofÃ³bicos em grupos de escola da Capital

Um rapaz, de 18 anos, procurou a delegacia para denunciar que estava sendo alvo de ataques em grupos de WhatsApp da escola durante a manhã desta sexta-feira (7), em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima detalhou que um perfil no Instagram pediu para segui-lo na rede social. Eles então começaram a conversar e trocaram números de WhatsApp.

Percebendo que era um perfil falso, ele passou a confrontar a pessoa já ‘sabendo’ quem estaria por trás da armação, sendo ela uma colega que estuda no 2° ano, na Escola Estadual 11 de Outubro, localizada no bairro Bonança.

Diante da situação, ele passou confrontar a suspeita. Mesmo assim, ela insistiu para que a vítima mandasse fotos íntimas ou algo que o comprometesse na questão de sua sexualidade, o que foi negado pelo rapaz.

Como não conseguiu falar com esse contato, o jovem foi atrás da suspeita através do seu contato particular, afirmando já saber que ela quem estava por trás do perfil falso desde o começo. A jovem negou, dizendo não ter criado nenhuma página fake e que ele estava enganado.

Depois do fato, a vítima ficou sabendo que a suspeita estava fazendo comentários a seu respeito em grupos de WhatsApp dizendo que o rapaz era gay e viado. Além disso, ela afirmou que ele era ‘um prato fácil, pois quem chegar pega e come’.

Por conta da situação vexatória, ele procurou ajuda e orientação de uma advogada, sendo encaminhado para fazer o registro policial na DEPAC (delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como intimidação sistemática virtual, cyberbullying e injuria qualificada pela LGBTFobia.

