Jovem é alvo de atentado a tiros enquanto urinava na rua no Aero Rancho

Jovem, de 21 anos, foi alvo de um atentado a tiros na noite desta quarta-feira (13), em uma rua do Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. No momento do crime, ele estava urinando.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima contou que havia saído da casa um parente e parou em um local ermo para urinar, quando dois homens em uma motocicleta passaram por ele.

O garupa estava armado e efetuou os disparos, atingindo um deles na região do abdômen do jovem. Mesmo ferido, ele montou na motocicleta que estava e se deslocou até a unidade da Polícia Militar no bairro para pedir socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa, que relatou não conhecer os suspeitos e disse não possuir inimizades.

Na Polícia Civil, o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

