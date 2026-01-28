Jovem é ameaçada de morte e chamada de 'macumbeira' ao brigar com amiga na Capital

Uma jovem, de 26 anos, foi alvo de ameaças e injúria qualificada por motivação religiosa após receber mensagens ofensivas nesta terça-feira (27), em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a vítima contou que manteve uma amizade com a suspeita, de 21 anos, por cerca de um ano, mas o relacionamento foi encerrado em novembro de 2025.

Acontece que na segunda-feira (26), a autora teria enviado à vítima, por meio do WhatsApp, a imagem de uma suposta ameaça recebida em um perfil do Instagram, acusando-a de ser responsável pela mensagem.

Ainda conforme o registro policial, após a acusação, a jovem passou a ameaçar a vítima, dizendo que "iria rodar" com ela e com qualquer pessoa que estivesse junto. No dia seguinte, novas mensagens teriam sido enviadas com xingamentos e ofensas.

A vítima relatou à polícia que segue uma religião de matriz africana e que as ofensas tiveram cunho religioso. Entre os xingamentos citados estão termos como "macumbeira", além de outras ofensas pessoais.

A jovem informou que pretende representar criminalmente contra a suspeita e apresentou prints das conversas, que foram anexados ao sistema da Polícia Civil. O caso foi registrado como ameaça e injúria qualificada pela religião na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

