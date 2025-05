Jovem é ameaçada pela ex-sogra por divisão de bens após divórcio do filho

Uma mulher de 28 anos procurou a polícia após receber ameaças constantes por parte da ex-sogra, de 57 anos, seis meses após separar do ex-marido, filho da autora, em Campo Grande.

Conforme relatada pela vítima na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), após a separação, inicialmente ela cedeu todas as exigências do ex-companheiro sobre a divisão de bens, mas depois resolveu ingressar com ação judicial para fazer uma divisão justa.

Mesmo assim a família do ex tentou tomar os bens, antes da audiência marcada.A sogra teria dito ainda que a mulher iria se arrepender e que "não é para chorar quando eu estiver no poço".

Diante das ameaças a mulher pediu medida protetiva contra ex-sogra e foi orientada a buscar a Defensoria Pública de Defesa da Mulher e rejeitou o abrigo oferecido pela Casa da Mulher Brasileira.

