Jovem é assassinada com oito tiros na Capital

A jovem Yasmin Beatriz Almeida Guedes, 18 anos, foi executada com pelo menos 10 tiros durante a madrugada desta terça-feira (29), no Jardim Colibri, em Campo Grande. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a jovem já estava morta. Ela tinha um mandado de prisão em aberto.

O crime aconteceu na última madrugada, ela foi assassinada com pelo menos 10 tiros quando passava na rua João Trivellato de carona em uma motocicleta. Testemunhas teriam ouvido os tiros, mas disseram à polícia não terem visto o possível autor.

A Polícia Civil informou ao JD1 Notícias, que o autor do crime foi identificado por testemunhas como "Hércules". Já outras fontes informaram ao JD1 que eles eram um casal, Yasmin já havia sido agredida por Hércules diversas vezes e ele não aceitava o fim do relacionamento que havia acabado a pouco tempo.

A vítima tinha tatuagens nos braços sendo em um deles escrito “Vitória Maria”, “Letícia Almeida” e a palavra “AHAH”. O corpo foi encontrado ainda com o capacete, de cor rosa, na cabeça. Ainda de acordo com as testemunhas, duas pessoas teriam sido vistas em uma motocicleta sendo a Yasmin de carona e após os tiros, o condutor deu a volta e foi embora do local.

