Jovem é assassinado a facadas enquanto bebia em bar de MS

José Lucas do Amaral Freire, de 26 anos, conhecido na região como Cebolinha, morreu após ser esfaqueado enquanto bebia em um bar no cruzamento das ruas Ozilo Gorre com José Pereira Guimarães, em Bataguassu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local, mas as pessoas que estavam no estabelecimento não quiserem comentar o assunto ou passar características do possível suspeito.

O jovem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa do município, porém ele não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como homicídio simples.

