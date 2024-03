Jovem Ã© assassinado a socos durante briga em JaporÃ£

O jovem indígena Ricardo Lopes Fernandes, de 18 anos, foi assassinado com socos e chutes durante a manhã de quinta-feira (7), na Aldeia Porto Lindo, em Japorã. O autor, de 21 anos, foi preso pelas autoridades policiais.

Conforme as informações da Polícia Civil, o autor teria agredido a vítima com socos e chutes até a morte. Testemunhas ainda afirmaram que após a vítima desmaiar, o autor teria pisado diversas vezes em seu pescoço.

Devido as agressões, o rapaz faleceu debaixo de uma árvore. As equipes da Delegacia de Polícia Civil de Japorã foram até o local, dando inicio as diligências após colher as informações iniciais sobre o caso.

De posse da característica do autor, os policiais começaram a procura-lo, o encontrando minutos depois em uma estrada, ainda dentro da aldeia. Ao ser pego, ele confessou o crime. O preso já possui histórico criminal, inclusive por outro homicídio praticado em 2021.

