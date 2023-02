Jovem é assassinado a tiros e amigo fica ferido no Jardim Nhanhá

Ronnie Junior Marinho Jure, de 29 anos, morreu no final da noite de terça-feira (14) após atingido por vários disparos enquanto estava na presença de um amigo, que também ficou ferido. A dupla de suspeitos estava em uma motocicleta.

Segundo informações iniciais, um dos disparos teria atingido a região da cabeça da vítima, que morreu em uma calçada. O amigo foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda não há informações sobre motivação ou até mesmo autoria. A Polícia Militar esteve no local preservando a cena, enquanto a Perícia Científica e a Polícia Civil realizavam os trabalhos de praxe.

Numa breve pesquisa, o nome de Ronnie Junior está ligado a situações no passado como ameaça, desacato, resistência e embriaguez, todas elas acontecendo em Bonito.

