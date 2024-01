Jovem é assassinado a tiros em frente a supermercado no São Conrado

O jovem Maisson Vinicius Vitorio Costa, de 25 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (3) em frente a um supermercado na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que pelo menos 7 cápsulas de calibre 9 milímetros foram encontradas no local. Ao lado do corpo do jovem estava uma porção de cocaína, que pesava 50,7 gramas.

Não há informações de suspeitos ou de como houve a dinâmica, apenas que a Polícia Militar apreendeu um aparelho celular, potencialmente sendo da vítima.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil esteve pelo local para iniciar as investigações. A Polícia Científica também esteve realizando os trabalhos de praxe para a liberação do corpo.

O caso foi registrado como homicídio qualificado que dificultou a defesa do ofendido na delegacia de plantão.

