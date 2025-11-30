Jovem é assassinado a tiros no Caiobá

Um rapaz, identificado como Marcelo, foi assassinado a tiros durante a manhã desde domingo (30), no cruzamento da Rua Cachoeira do Campo e Leão Zardo, no Bairro Caiobá, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal Diário Caiobá, o rapaz estava na via quando foi surpreendido por dois desconhecidos, que passaram de moto e efetuaram vários disparos.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no local, Marcelo já estava sem sinais vitais.

O caso também foi atendido pelas equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica.

