Jovem é assassinado com tiros nas costas no Portal Caiobá

Rafael Queiroz da Costa Molina, de 18 anos, foi assassinado com tiros nas costas durante a madrugada desta quinta-feira (14), no Portal Caiobá, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido por um casal e encaminhado ao CRS Coophavila, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser atendido pela equipe médica.

Os suspeitos de realizarem os disparos estariam em uma motocicleta e chegaram a carregar a vítima para um lugar mais longe de onde aconteceu o fato. O atentado aconteceu no cruzamento das ruas Jurubeba e Poente.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Rafael foi 'abandonado' ainda com vida pelos suspeitos em frente a uma pizzaria na rua Cachoeira do Campo, cerca de um quilômetro de distância de onde aconteceram os disparos.

Um casal que teria ouvido os disparos, visualizou uma pessoa caída e percebeu que os suspeitos na motocicleta saíram carregando a vítima. Eles souberam que a vítima estava caída na frente do estabelecimento citado e prestaram ajuda, levando o jovem até a unidade de saúde, mas a equipe médica informou que Molina já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar esteve pelo local dos fatos e constatou algumas gotas de sangue. O GOI (Grupo de Operações e Investigações) também acompanhou a ocorrência e a Polícia Científica colheu os vestígios de sangue encontrados nas ruas.

O caso foi registrado como homicídio simples e até o momento, não há informações a respeito de suspeitos e motivação para o crime.

