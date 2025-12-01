Jovem é assassinado em confusão e 'Disciplina do PCC' é preso em Terenos

Diogo Fernandes, de 22 anos, foi assassinado com um tiro no peito durante a tarde deste domingo, dia 30, na Vila Ferreira, em Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, Edi Márcio, o "Disciplina do PCC", de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O crime teria sido cometido após uma troca de xingamentos entre a vítima, um amigo e outro membro da facção, o "Escobar do PCC".

Segundo relatado no boletim de ocorrência, a situação passou a acontecer enquanto Diogo e o irmão estavam na casa de um amigo, onde também estava Escobar, e de repente houve um desentendimento e xingamento ao membro da facção criminosa.

Conforme a versão do irmão da vítima, Escobar afirmou que avisaria outros integrantes da facção e poucos minutos depois, retornou à residência acompanhado de Edi Márcio, o Disciplina do PCC, que passaram a intimidar todos os presentes. Em determinado momento, o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo atingindo o peito de Diogo.

Na sequência, ele fugiu do local utilizando uma motocicleta, enquanto Diogo era socorrido por familiares até a unidade básica de saúde do município, porém, ele não resistiu e faleceu horas depois do episódio.

A Polícia Militar passou a realizar diligências para encontrar o atirador e chegou a ir até a residência da mãe de 'Disciplina', que confirmou que o filho estava por ali, mas que rapidamente saiu em direção a uma confraternização. No local ainda foram encontradas drogas e apetrechos para produção dos ilícitos.

A Polícia Militar seguiu em diligências e chegou até um imóvel, que tinha acesso a um terreno baldio, e percebeu a presença de Disciplina do PCC na varanda do fundo. Ele foi abordado e deu uma versão contraditória, alegando que Escobar do PCC estava sendo agredido por Diogo, o irmão e o amigo, e que só atirou por causa do avanço de Diogo em sua direção.

A arma usada no crime foi encontrada em uma geladeira que teria sido repassada a um indivíduo, numa tentativa do membro da facção se desfazer da arma e da geladeira ao mesmo tempo. Os dois objetos foram apreendidos, assim como as drogas na casa da mãe do atirador, e foram levados até a Delegacia de Polícia Civil de Terenos.

Edi Márcio foi autuado foi preso em flagrante e autuado por homicídio simples, perturbação do trabalho ou do sossego alheio e tráfico de drogas.

