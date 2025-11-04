Menu
Polícia

Jovem é atacado com golpes de machado pelo padrasto em Campo Grande

Caso aconteceu após uma discussão entre ambos e foi presenciado pela esposa da vítima

04 novembro 2025 - 07h50

Jovem, de 24 anos, foi atacado com dois golpes de machado na cabeça durante um desentendimento com o padrasto, de 49 anos, durante o final da tarde desta segunda-feira, dia 3, na Vila Aimoré, em Campo Grande.

O suspeito conseguiu fugir do local antes da chegada da polícia e o fato aconteceu na presença da esposa da vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou para a Polícia Militar após uma discussão, o jovem se apossou de uma faca e de um machado para intimidar o padrasto, chegando a ir para cima.

Porém, ele foi contido pela companheira. No entanto, o padrasto se apossou do machado e desferiu dois golpes na cabeça do enteado, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

As duas 'armas' foram recolhidas pela equipe da Polícia Militar e encaminhada para a delegacia de plantão.

O caso foi tratado como tentativa de homicídio.

