Jovem é atacado por três pitbulls, tem orelha dilacerada e artéria atingida por mordidas

Um jovem de 21 anos foi atacado por três cachorros da raça pitbull ao entregar uma pizza em uma casa localizada na Rua Ouro Branco, no Bairro Jardim Joquei Club, na noite deste sábado (12), em Campo Grande. Ela teve uma orelha dilacera e a artéria do braço esquerdo rompida durante o ataque.

Conforme o registro policial, o responsável pelos animais contou que seu filho estava em casa com um amigo quando resolveu pedir uma pizza. Após a chegada do entregador, os animais ficaram bastante agitados com a presença do homem e o atacaram.

Populares viram uma viatura da Polícia Militar fazendo rondas pela região e solicitaram apoio. Ao chegar, encontraram o rapaz com diversas lesões nos braços, pernas e nádegas. Ele teve a orelha dilacerada e a artéria do braço esquerdo rompida pelas mordidas dos animais.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, socorrendo o homem e o encaminhando para o Hospital da Santa Casa, onde recebeu atendimento médico especializado.

O tutor dos animais foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal e omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também