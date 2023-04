Jovem é ferido com tiro na perna durante tentativa de assalto no Pioneiros

Um jovem, de 21 anos, foi ferido com um tiro na perna durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (26), próximo a um campo de futebol, no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Pelo menos três indivíduos tentaram levar o seu celular, no qual a vítima arremessou contra eles e tentou correr.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima estava soltando pipa com alguns amigos, já que morou naquela região por bastante tempo, quando visualizou a chegada dos assaltantes em um Fiat Uno, de cor vermelha.

Logo, três homens desceram armados e anunciaram o assalto. Indo em direção ao jovem, eles tentaram roubar seu celular, mas a vítima decidiu atacar o aparelho contra os ladrões e correr, quando escutou o disparo e viu os indivíduos fugirem sem levar o objeto pretendido.

Quando parou de correr, a vítima notou que sua perna estava sangrando. O jovem procurou ajuda em um posto de saúde, mas depois foi encaminhado para a Santa Casa. Ele não corre risco de morte.

O caso foi registrado como tentativa de roubo com emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

