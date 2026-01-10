Jovem é atingido no olho por disparo em fazenda de Maracaju

Paulo Ricardo Araújo de Rezende, de 23 anos, foi internado na madrugada deste sábado (10) no Hospital do Coração, em Dourados, após ser atingido por um disparo de arma de fogo enquanto estava em uma fazenda no município de Maracaju.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava na propriedade rural quando ouviu um barulho e, logo em seguida, foi atingido no olho por um projétil. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao hospital.

A principal suspeita é de que o disparo tenha sido feito por caçadores que estariam na região no momento do ocorrido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal e será investigado.

