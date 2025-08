Jovem é baleado durante tentativa de assassinato em Dourados

Um rapaz, de 19 anos, foi alvo de disparos enquanto conversava com um amigo na frente de uma casa localizada no Bairro Parque das Nações II, em Dourados.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima estava na frente do imóvel, quando dois homens chegaram em uma moto Honda Fan vermelha. Enquanto o piloto ficou no veículo, o atirador, identificado como ‘Neguinho Cabuloso’ desceu com a arma em punho e efetuou vários disparos.

Por conta da situação, a vítima correu para dentro de uma casa, onde ficou deitado em uma cama até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Polícia Militar também foi acionada, fazendo as verificações no local e apreendendo alguns projeteis.

O jovem foi socorrido e levado para o Hospital da Vida, onde está internado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.

