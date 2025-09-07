Menu
Polícia

Jovem é baleado na cabeça ao ser agredido por trio no Pênfigo

Mesmo ferido, ele recusou atendimento médico e da Polícia Militar

07 setembro 2025 - 12h11Brenda Assis

Jovem de 24 anos foi socorrido com urgência após ser baleado na cabeça durante uma briga ocorrida na Rua José Correa da Costa, região do Bairro Jardim Pênfigo, em Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada de hoje (7).

Conforme o registro policial, as equipes foram acionadas para ir até o endereço indicado onde encontraram a vítima com um ferimento na cabeça. Mesmo baleado, ele contou que foi espancado por três homens, que não saberia dizer quem seriam.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestando os primeiros socorros ao rapaz. Porém, antes de ser regulado para uma unidade de saúde, ele negou a continuação do atendimento.

Além disso, também negou acompanhar os policiais até a delegacia para registrar o caso. Diante da situação, os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

