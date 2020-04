Jovem é baleado na cabeça e morre na Santa Casa de Corumbá

Priscilla Porangaba, com informações do Diário Corumbaense

Jovem, de 28 anos, morreu na madrugada deste domingo (5) depois de ser atingido por disparo de arma de fogo na Rua Sargento Aquino, no Bairro Maria Leite, em Corumbá.



De acordo com o site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada por volta de 1h30 pela equipe médica da Santa Casa, para onde o rapaz e outra vítima, de 18 anos, foram levados com ferimentos de balas.



O rapaz de 28 anos não resistiu ao ferimento e morreu no início da manhã deste domingo. A outra vítima foi atingida no ombro, abdômen e punho esquerdo e permanece internado.





Deixe seu Comentário

Leia Também