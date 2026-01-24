Menu
Jovem é baleado várias vezes durante tentativa de homicídio em Ponta Porã

Os familiares da vítima não chegaram a detalhar a motivação do crime para as autoridades

24 janeiro 2026 - 11h52Brenda Assis

Um rapaz de 25 anos ficou gravemente ferido ao ser baleado duas vezes na cidade dE Ponta Porã. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (23).

Conforme o boletim de ocorrência, a irmã da vítima detalhou que estava em casa quando ouviu vários disparos sendo efetuados. Ao chegar no local para verificar o que havia ocorrido, os vizinhos detalharam que dois homens passaram de moto atirando.

Diante da situação, o rapaz acabou sendo atingido na região do tórax. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional, onde está internado em estado grave.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. Na cena do crime, foram encontradas quatro cápsulas e dois projéteis deflagrados.

O caso foi então registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e será investigado.

