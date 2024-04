Jovem é chamado de 'estuprador' pela amiga e procura a polícia em Dourados

Jovem, de 26 anos, foi acusado de ter estuprado a ex-namorada enquanto ela estava bêbada na madrugada do dia 10 de abril, em Dourados. A ‘amiga’ do rapaz fez uma publicação nas redes sociais o acusado de ter cometido o crime.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o jovem estava conversando com a amiga quando ela começou a perguntar o que ele havia feito com a ex-companheira. Ao alegar que não havia feito nada, a menina passou a dizer que todo homem era um estuprador, o atacou e depois o bloqueou nas redes sociais.

Sem entender o que havia acontecido, o rapaz foi conversar com a ex. Ela então disse estar em choque ao se lembrar das coisas, uma vez que na ocasião do suposto estupro, a possível vítima estava inconsciente. “Acordei e você estava nu, me abraçando e pegando no meu peito”, detalhou a jovem para o suspeito. Depois dessa mensagem, a garota também o bloqueou.

A situação ganhou uma proporção ainda maior quando a amiga do rapaz fez uma publicação, no Instagram, o marcando e contando que ele havia estuprado a ex-namorada.

Para as autoridades, o jovem contou que saiu para conversar com a ex-companheira, indo até a casa de um amigo. Porém, os dois beberam e ela o chamou para dormir. Em sua versão, o rapaz alegou que nada aconteceu entre eles, sendo que no outro dia levantaram para trabalhar normalmente.

O caso foi registrado como calunia na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

