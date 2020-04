Jovem é denunciado pelo pai após furtar TV em troca de drogas

Sarah Chaves, com informações do Em Tempo

Dois jovens, um de 22 e outro de 24 anos, foram presos na quarta-feira (1°), após o pai de um deles denunciar o roubo cometido pela dupla, na zona Leste de Manaus, no Amazonas.



O autor furtou uma televisão e trocou por drogas.



Durante a ação da Polícia Militar, a guarnição foi até a casa do suspeito e ele confessou o crime. O jovem argumentou que havia trocado o eletrônico em um ponto de venda de drogas para manter o vício.



A polícia seguiu até a rua Oito, no São José Operário, onde localizou o rapaz que tinha receptado o objeto do crime. Com ele, o material foi recuperado e uma porção de cocaína foi apreendida.



A dupla foi conduzida a 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), de Manaus.





Deixe seu Comentário

Leia Também