Polícia

Jovem é detido após tentar furtar bebidas e doces em supermercado de Dourados

O autor já é conhecido pelos funcionários por outras tentativas de furto

29 novembro 2025 - 17h49Sarah Chaves
Imagens: Cido Costa/Folha de Dourados  

Um jovem de 21 anos foi detido na tarde deste sábado (29), após tentar furtar produtos de um supermercado em Dourados. Ele foi flagrado pela equipe de prevenção de perdas enquanto colocava mercadorias dentro de uma mochila.

Segundo o estabelecimento, o rapaz circulou por várias prateleiras até chegar à seção de bebidas, onde pegou três latas de refrigerante e depois, em outra seção pegou mais dois doces. Em seguida, colocou os itens na mochila e tentou sair do local sem pagar. O jovem já é conhecido pelos funcionários por outras tentativas de furto.

A Guarda Municipal foi acionada e encaminhou o suspeito à Depac para os devidos procedimentos.

