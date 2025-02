Jovem é detido por invadir casas, tomar banho e comer 'do bom e do melhor' no Itamaracá

Jovem, de 18 anos, foi detido e encaminhado para a delegacia na madrugada desta quarta-feira (5), após invadir pelo menos três casas no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Ele aproveitou para comer e até tomar banho nas residências.

Segundo consta no boletim de ocorrência, as vítimas da violação de domicílio relataram para a Polícia Militar, que o indivíduo entrou em várias residências, usufruindo de itens e outras coisas dos imóveis.

Na primeira casa, de uma mulher, o suspeito pulou o muro, entrando na residência para tomar banho, consumindo as compras do mês e chegou a dormir na cama da vítima, que o retirou do local após encontrá-lo na casa.

Na sequência, o mesmo suspeito invadiu a segunda residência, onde permaneceu sentado na cadeira da varada da casa e foi expulso mais uma vez, dessa vez pelo irmão da vítima.

O terceiro caso aconteceu próximo dali e foi nesse momento que ele foi detido pelos moradores. O jovem violou o domicílio da vítima e foi contido até a chegada dos policiais, que o encaminharam para a delegacia.

Uma das moradoras relatou que o suspeito já teria feito serviço de pedreiro na residência há 3 anos.

O caso foi registrado como violação de domicílio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também