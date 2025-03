Jovem Ã© encontrada desacordada em terreno em SidrolÃ¢ndia

Uma jovem que não teve a identidade revelada, de 24 anos, foi encontrada desacordada na tarde deste sábado (8) em um terreno próximo a uma borracharia em Sidrolândia, cidade a 73 km de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Sidrolândia adotou todas as providências cabíveis para esclarecer os fatos, assim que tomou conhecimento da ocorrência.

A jovem foi encontrada com as roupas alinhadas e sem sinais externos de lesões típicas de casos de violência sexual. Até o momento, não há confirmação que ela tenha sido vítima de violência física ou sexual.

Devido ao estado de saúde da jovem, ela precisou ser transferida, em vaga zero, para Campo Grande. Análise preliminar aponta que ela fez o consumo de alguma substância, mas que as circunstâncias, se o consumo foi voluntário ou forçado, e se houve o envolvimento de terceiros, ainda segue sob investigação.

Ainda segundo a polícia, o caso segue sendo investigado “com total imparcialidade e profundidade, sem descartar qualquer linha de apuração”, e que “todas as hipóteses serão analisadas criteriosamente, e eventuais responsabilidades serão apuradas no curso das diligências”.

Somente após a conclusão dos laudos periciais e demais elementos da investigação será possível esclarecer os fatos que levaram a jovem até a situação.

