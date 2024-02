Jovem é encontrada desorientada e ferida após ser vítima de tentativa de estupro

Uma jovem, de 23 anos, foi resgatada pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande nesta segunda-feira (5), após ser vítima de uma tentativa de estupro e entrar em luta corporal com o possível autor do crime.

A guarnição foi acionada pelo secretário adjunto da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sedes), Ideu Vilela Rodrigues, que caminhava com a família quando se deparou com a jovem, desorientada e ferida.

A jovem contou aos agentes que havia saído com algumas amigas para uma festa, e que no local conhece um rapaz que a convidou para ir de moto até a cada de alguns amigos.

Aceitando o convite, eles saíram da festa, que acontecia em uma tabacaria, e seguiram até a suposta festa. No entanto, a jovem percebeu que eles estavam indo para um local de mata, e temendo o que poderia acontecer, pediu para o agressor a levar embora, pois ela não queria estar no local.

Em resposta, o homem disse que só levaria a vítima embora caso ela tivesse relações sexuais com ele. Negando a prática do ato, ela entrou em luta corporal com o autor, fugindo do local levando seus pertences.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino para as providências médicas. Na unidade médica, ela conseguiu entrar em contato com seu irmão e cunhada, informando que estava no local e o que havia ocorrido.

Os familiares ficaram com a vítima até o fim do atendimento médico e afirmaram que a levarão para o registro de um boletim de ocorrência sobre o caso.

